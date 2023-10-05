Путин прокомментировал отношения России и Японии

Это не Москва вводила санкции

Москва не присоединялась к экономическим ограничениям против Токио. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

"Но не мы же ввели санкции против Японии", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что такие действия привели к значительному ухудшению отношений между Москвой и Токио. По его словам, именно власти Японии "захлопнули окно" в Азию.

Он также добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации отношений, то Россия готова немедленно приступить к сотрудничеству.

Ранее глава МИД Японии Еко Камикава заявила, что Токио продолжит усиливать политику санкций в отношении Москвы. По словам высокопоставленного дипломата, при необходимости экономического или торгового взаимодействия между Японией и Россией правительство страны откажется от введения дополнительных ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"