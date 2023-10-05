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МО сообщило о свертывании постов миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе

19:34
  • четверг
  • 05 октября 2023

Миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом

Министерство обороны России сообщило, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Как при этом отметили в ведомстве, российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на обеспечение безопасности, недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права.

Уточняется, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня за сутки не зафиксировано.

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