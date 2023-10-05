Путин: Россия не возражает против вступления Украины в ЕС

Но НАТО - это уже другой вопрос

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала и не высказывала негатива по поводу вступления Украины в Евросоюз, так как это - экономическое объединение.

Вместе с тем глава государства уточнил, что Москва против вступления Украины в НАТО, так как это создаст непосредственную угрозу России.

Путин добавил, что украинская экономика без внешней подпитки уже не может существовать, несмотря на видимость сбалансированности. По словам российского лидера, без внешних вливаний Украина продержится не дольше недели.

На уточняющий вопрос, не слились ли ЕС и НАТО в одно, президент России ответил: "Все-таки я считаю, что ЕС это не военный блок. Если европейцы готовы их принять - пусть принимают".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"