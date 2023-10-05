ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия не возражает против вступления Украины в ЕС

19:43
  • четверг
  • 05 октября 2023

Но НАТО - это уже другой вопрос

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала и не высказывала негатива по поводу вступления Украины в Евросоюз, так как это - экономическое объединение.

Вместе с тем глава государства уточнил, что Москва против вступления Украины в НАТО, так как это создаст непосредственную угрозу России.

Путин добавил, что украинская экономика без внешней подпитки уже не может существовать, несмотря на видимость сбалансированности. По словам российского лидера, без внешних вливаний Украина продержится не дольше недели.

На уточняющий вопрос, не слились ли ЕС и НАТО в одно, президент России ответил: "Все-таки я считаю, что ЕС это не военный блок. Если европейцы готовы их принять - пусть принимают".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.