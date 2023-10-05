Путин: мировая финансовая система не отвечает интересам всех стран

Москва стремится к созданию единого расчетного инструмента в рамках БРИКС

Созданная на основе доллара мировая финансовая система начинает постепенно разрушаться. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

"Мировая финансовая система, в которой на протяжении долгих лет доминирующее положение занимал доллар, постепенно разрушается", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президент подчеркнул, что на фоне разрушения глобальной финансовой системы Москва планирует инициировать создание нового инструмента взаимных расчетов в рамках БРИКС.

Он также добавил, что Россия, в отличие от США, значительно сократила свои долговые обязательства перед международным сообществом.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что создание единой расчетной валюты БРИКС приведет к росту инвестиционной привлекательности организации. По мнению политика, создание единого расчетного инструмента не должно отразиться на национальных валютах членов организации.

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