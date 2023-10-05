Вучич назвал откровенным разговор с Зеленским в Гранаде

Они обсудили ряд важных вопросов

Президенты Сербии и Украины Александр Вучич и Владимир Зеленский провели откровенный разговор на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta и запрещена в России) написал сербский лидер.

"Короткий и открытый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам", - написал Вучич, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что обвинения западных стран в отношении президента России Владимира Путина указывают на лицемерную политику США и ЕС. По словам политика, именно страны Запада несколько десятилетий назад нарушили территориальную целостность суверенной европейской страны – Сербии.

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