Путин рассказал, в чем величие России

Суверенитет основан на самодостаточности

Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, Владимир Путин заявил, что величие России заключается в укреплении ее суверенитета.

"А суверенитет основан на самодостаточности - в технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности. Те люди, которые начали зачем-то бороться с Россией, - я вообще не понимаю, зачем они это сделали. Только из-за самоуверенности и из-за глупости. Я все время спрашиваю себя - зачем?", - сказал глава государства.

Путин добавил, что события вокруг Украины привели Россию к решению укреплять свой суверенитет.

"Люди, которые довели до сегодняшней стадии противостояния, начали накладывать санкции, добились обратного результата. Происходят изменения структуры российской экономики", - подчеркнул российский лидер.

Президент также обратил внимание на то, что опираться следует на доверие и поддержку народа. Так, уже 335 тысяч человек подписали контракты с Минобороны.

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