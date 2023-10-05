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Путин раскрыл новые факты о падении самолета Пригожина

20:24
  • четверг
  • 05 октября 2023

Внешнего воздействия на самолет не было

Как сообщил Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава СКР доложил, что в телах погибших при крушении самолета, принадлежавшего Евгению Пригожину, обнаружены фрагменты гранат.

Вместе с тем Путин уточнил, что внешнего воздействия на самолет не было.

Экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете Пригожина не проводилось, хотя ее стоило бы провести, добавил глава государства. По словам российского лидера, в офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10 млрд рублей наличными и 5 кг кокаина.

Бизнес-джет, принадлежавший Пригожину, упал в Тверской области 23 августа. Погибли все 10 человек, находившиеся на борту, включая самого бизнесмена и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

23 июня Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России, но вечером 24 июня отказался от своих намерений. Российские власти разрешили Пригожину "уйти в Белоруссию".

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