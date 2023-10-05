Путин оценил ситуацию с колебанием рубля

Банк России предпринимает правильные шаги для стабилизации курса национальной валюты

Профильные ведомства предпринимают правильные шаги для стабилизации курса национальной валюты. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, на данный момент российская экономика действительно столкнулась со структурными вызовами. По его словам, к таким проблемам можно отнести не только недавнее ослабление курса рубля, но и невозврат выручки от продажи энергоносителей за рубеж.

"И Центральный банк, и правительство реагирует на эти проблемы. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что для преодоления последствий инфляционных процессов в экономическом секторе страны необходимо перенимать опыт китайских властей, которые в свое время внедрили так называемую "мембрану". По мнению министра, именно этот макроэкономический инструмент позволит не только стабилизировать курс рубля, но и значительно снизить уровень инфляции.

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