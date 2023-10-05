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Путин оценил ситуацию с колебанием рубля

20:43
  • четверг
  • 05 октября 2023

Банк России предпринимает правильные шаги для стабилизации курса национальной валюты

Профильные ведомства предпринимают правильные шаги для стабилизации курса национальной валюты. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин. 

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Как отметил глава государства, на данный момент российская экономика действительно столкнулась со структурными вызовами. По его словам, к таким проблемам можно отнести не только недавнее ослабление курса рубля, но и невозврат выручки от продажи энергоносителей за рубеж.

"И Центральный банк, и правительство реагирует на эти проблемы. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что для преодоления последствий инфляционных процессов в экономическом секторе страны необходимо перенимать опыт китайских властей, которые в свое время внедрили так называемую "мембрану". По мнению министра, именно этот макроэкономический инструмент позволит не только стабилизировать курс рубля, но и значительно снизить уровень инфляции.

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