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За прошлую неделю в России зарегистрировали более 16 тысяч случаев ковида

22:39
  • четверг
  • 05 октября 2023

Преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма "омикрон"

В Москве два миллиона человек, в том числе 330 тысяч детей, сделали прививки от гриппа. Об этом сообщают в столичном управлении Роспотребнадзора и напоминают, что сейчас самое время защитить себя от респираторно-вирусной инфекции.

Запас вакцин достаточный: Москва получила более 4 миллионов доз.

Под контролем эпидемиологов и заболеваемость коронавирусом. За прошлую неделю в России было зарегистрировано более 16 тысяч случаев ковида. Преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма "омикрон", в том числе последний из них - "эрис".

Болезнь, как правило, проходит в сравнительно легкой форме.

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