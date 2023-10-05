За прошлую неделю в России зарегистрировали более 16 тысяч случаев ковида

Преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма "омикрон"

В Москве два миллиона человек, в том числе 330 тысяч детей, сделали прививки от гриппа. Об этом сообщают в столичном управлении Роспотребнадзора и напоминают, что сейчас самое время защитить себя от респираторно-вирусной инфекции.

Запас вакцин достаточный: Москва получила более 4 миллионов доз.

Под контролем эпидемиологов и заболеваемость коронавирусом. За прошлую неделю в России было зарегистрировано более 16 тысяч случаев ковида. Преобладающими по-прежнему остаются варианты штамма "омикрон", в том числе последний из них - "эрис".

Болезнь, как правило, проходит в сравнительно легкой форме.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"