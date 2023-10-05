Шольц пообещал Зеленскому еще одну систему ПВО Patriot

Берлин не будет передавать Киеву ракеты дальнего действия Taurus

Власти Германии готовы предоставить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом в ходе выступления на заседании саммита Европейского политического сообщества в Гренаде заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Я сообщил здесь украинскому президенту, что мы на зимние месяцы поставим очередную систему ПВО Patriot", - заявил Шольц, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что немецкие власти всерьез опасаются возможной эскалации украинского кризиса. По его словам, именной по этой причине Берлин не планирует передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военные готовы к появлению у военнослужащих ВСУ ракет дальнего действия. По словам парламентария, на данный момент у ВС России есть все необходимые вооружения для нанесения упреждающих ударов по военным складам украинской армии.

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