Украинское командование не занимается подготовкой мобилизованных граждан
Военнослужащие ВСУ ежедневно сталкиваются с наплевательским отношением со стороны командования. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
"Я много говорю с военными. Ситуация критическая. К сожалению, не только в обеспечении и выплатах", - написал Гончаренко*.
Парламентарий подчеркнул, что на данный момент украинские военные находятся в крайне тяжелом положении из-за наплевательского отношения со стороны командования ВСУ. По его словам, мобилизованные украинцы, как правило, не получают всей необходимой амуниции для участия в боевых действиях в зоне военной спецоперации.
Он также добавил, что, несмотря на обещания украинских властей, сотни тысяч простых граждан Украины, которые остались калеками в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления, до сих пор не получили социальных выплат и льгот.
"В армии творится полный бардак", - заключил депутат.
Ранее журналисты издания MWM сообщили, что продолжительность жизни украинских военных зачастую не превышает нескольких часов. По мнению аналитиков издания, мобилизованные украинцы моментально гибнут на передовой из-за некомпетентных действий командования ВСУ, которые предпочитают не заниматься подготовкой новобранцев перед отправкой в зону СВО.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"