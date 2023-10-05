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"Полный бардак": депутат Верховной рады заявил о критической ситуации в ВСУ

21:58
  • четверг
  • 05 октября 2023

Украинское командование не занимается подготовкой мобилизованных граждан

Военнослужащие ВСУ ежедневно сталкиваются с наплевательским отношением со стороны командования. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек
MWM: срок жизни бойцов ВСУ иногда составляет несколько часов

"Я много говорю с военными. Ситуация критическая. К сожалению, не только в обеспечении и выплатах", - написал Гончаренко*.

Парламентарий подчеркнул, что на данный момент украинские военные находятся в крайне тяжелом положении из-за наплевательского отношения со стороны командования ВСУ. По его словам, мобилизованные украинцы, как правило, не получают всей необходимой амуниции для участия в боевых действиях в зоне военной спецоперации.

Он также добавил, что, несмотря на обещания украинских властей, сотни тысяч простых граждан Украины, которые остались калеками в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления, до сих пор не получили социальных выплат и льгот.

"В армии творится полный бардак", - заключил депутат.

Ранее журналисты издания MWM сообщили, что продолжительность жизни украинских военных зачастую не превышает нескольких часов. По мнению аналитиков издания, мобилизованные украинцы моментально гибнут на передовой из-за некомпетентных действий командования ВСУ, которые предпочитают не заниматься подготовкой новобранцев перед отправкой в зону СВО.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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