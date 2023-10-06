"Экоидиоты": в Европе устали от экоактивистов

Все понимают, что экодвижения - большой бизнес

Искусство в плену у идиотов. Или как благие идеи готовы опошлить всё самое разумное, доброе и вечное. Как известно, в отчаянно демократическом мире есть свои священные коровы, незыблемые ценности. Это толерантность, например. К самым диким выходкам. Если они предприняты во имя этих ценностей. Таких, например, как экология. Вот в Лондоне, например, сорвали спектакль по роману Виктора Гюго "Отверженные".

Как этот Мизерабль, отверженный, с оранжевой тряпкой, сорвавший спектакль, может остановить добычу нефти? И что вообще произойдёт с миром, если её остановить? Контора Just Stop Oil ("Джаст Стоп Ойл") куролесит по музеям и выставочным залам давно. Сколько картин опоганили? Сколько мероприятий сорвали? В Британии подсчитали: стычки с экоактивистами обошлись казне в 9 миллионов фунтов стерлингов.

"На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам", - отметила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман.

Впервые официальное лицо называет этих бесноватых идиотами. До этого подобное определение мелькало только в блогах. В прошлом году активисты приклеили себя к полу в музее Фольксваген в Вольфсбурге. Так там просто погасили свет и оставили их ночевать, назвав экопридурками. А в туалет хотелось и руки ныли.

Все понимают, что эти экодвижения - как, например, "Последнее поколение" в Германии - или экоактивисты типа Греты Тунберг - большой бизнес, в котором крутятся большие деньги. И тут явная подмена понятий. Всем ясно, что в один день нефть и газ добывать не прекратят. Всем понятно, что эти новые вандалы, экотеррористы, никак не способствуют приближению зелёного будущего, просто потому, что ни учёные, ни эксперты не знают, каким оно должно быть в итоге. По сути, экоидиоты стали большой политической силой. И этого не скрывают. В Шотландии разрисовали портрет Карла III, украсив его надписью: "Народ могущественнее повелителя".

Если говорить простым языком, экоидиоты уже всех достали. Их пытаются давить на автомобильных дорогах. В Гааге, когда они заблокировали автотрассу А12, полиции пришлось защищать активистов от разгневанных контрактивистов. Которые пока ограничились тем, что забросали их яйцами.

Экология, говорите? В действительности всё не так, как на самом деле.

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