Профессор Кулиш оценил опасность новых штаммов коронавируса

В настоящий момент заболеваемость на 20% выше эпидпорога

Какой рост заболеваемости коронавирусом прогнозируют на предстоящий холодный сезон специалисты? Есть ли риск занесения в Россию новых штаммов из других стран? И что сказать скептикам, выступающим против вакцинации?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

"Заболеваемость на 20% выше эпидемиологического порога. Это, конечно, неприятно, но это не катастрофа. В те дни, когда мы боялись ковида, когда все было плохо, превышение порога было в разы, в некоторых регионах – в десятки раз", - рассказал он.

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