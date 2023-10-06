Профессор Кулиш оценил опасность новых штаммов коронавируса

В настоящий момент заболеваемость на 20% выше эпидпорога
Какой рост заболеваемости коронавирусом прогнозируют на предстоящий холодный сезон специалисты? Есть ли риск занесения в Россию новых штаммов из других стран? И что сказать скептикам, выступающим против вакцинации?
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.
"Заболеваемость на 20% выше эпидемиологического порога. Это, конечно, неприятно, но это не катастрофа. В те дни, когда мы боялись ковида, когда все было плохо, превышение порога было в разы, в некоторых регионах – в десятки раз", - рассказал он.
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