Появилось видео последствий удара мощного тайфуна на Сахалине

На регион обрушились ливни

На Сахалине устраняют последствия удара мощного тайфуна. На регион обрушились ливни, которые привели к серьезным подтоплениям.

В Южно-Сахалинске введен режим ЧС - в региональной столице без света остались более двух с половиной тысяч человек. Энергетики восстанавливают многочисленные обрывы ЛЭП. Мощный ветер с порывами до 27 метров в секунду срывал рекламные щиты и валил даже крупные деревья. Ливневые канализации с потоками воды не справились, на дорогах глохли машины и собирались огромные пробки.

Из-за стихии с перебоями работает местный аэропорт - многие рейсы отложены или отменены. У школьников сегодня вынужденный выходной, по всему городу работают коммунальщики - они откачивают воду из затопленных дворов и подвалов. По прогнозам синоптиков, погода в регионе начнет улучшаться только завтра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"