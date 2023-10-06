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Появилось видео последствий удара мощного тайфуна на Сахалине

08:52
  • пятница
  • 06 октября 2023

На регион обрушились ливни

На Сахалине устраняют последствия удара мощного тайфуна. На регион обрушились ливни, которые привели к серьезным подтоплениям.

В Южно-Сахалинске введен режим ЧС - в региональной столице без света остались более двух с половиной тысяч человек. Энергетики восстанавливают многочисленные обрывы ЛЭП. Мощный ветер с порывами до 27 метров в секунду срывал рекламные щиты и валил даже крупные деревья. Ливневые канализации с потоками воды не справились, на дорогах глохли машины и собирались огромные пробки.

Из-за стихии с перебоями работает местный аэропорт - многие рейсы отложены или отменены. У школьников сегодня вынужденный выходной, по всему городу работают коммунальщики - они откачивают воду из затопленных дворов и подвалов. По прогнозам синоптиков, погода в регионе начнет улучшаться только завтра.

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