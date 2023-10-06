ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры работы танкистов Западного военного округа

09:00
  • пятница
  • 06 октября 2023

Бойцы эффективно уничтожают объекты ВСУ

Данные о ходе специальной военной операции. Минобороны поделилось свежими кадрами работы танкистов Западного военного округа на купянском направлении.
Минобороны показало боевую работу экипажей Су-25 и Ка-52

Бойцы эффективно уничтожают объекты ВСУ и наносят сокрушительные удары по местам скопления техники и живой силы неонацистов. Бьют как с закрытых позиций, так и в ближнем бою - прямой наводкой. От получения приказа до прибытия на огневой рубеж проходят считанные минуты. При этом все члены экипажа отлично знают не только свою машину, они могут выполнять боевые задачи на танках различных модификаций. Обслуживают технику здесь же, в лесу, на тщательно замаскированных позициях.

Эффективно прикрывают позиции наших наземных формирований расчёты ЗРК "Тор-М2". Экипажи этих зенитно-ракетных комплексов могут одновременно обнаружить четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии до 30 км. Для развёртывания установки и подготовки к пуску бойцам требуется всего несколько минут, а при необходимости стрельбу можно вести в движении. После выпуска ракет экипаж оперативно меняет позицию, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Танки ВС России
Танки ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.