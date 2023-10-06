Минобороны показало кадры работы танкистов Западного военного округа

Бойцы эффективно уничтожают объекты ВСУ

Данные о ходе специальной военной операции. Минобороны поделилось свежими кадрами работы танкистов Западного военного округа на купянском направлении.

Бойцы эффективно уничтожают объекты ВСУ и наносят сокрушительные удары по местам скопления техники и живой силы неонацистов. Бьют как с закрытых позиций, так и в ближнем бою - прямой наводкой. От получения приказа до прибытия на огневой рубеж проходят считанные минуты. При этом все члены экипажа отлично знают не только свою машину, они могут выполнять боевые задачи на танках различных модификаций. Обслуживают технику здесь же, в лесу, на тщательно замаскированных позициях.

Эффективно прикрывают позиции наших наземных формирований расчёты ЗРК "Тор-М2". Экипажи этих зенитно-ракетных комплексов могут одновременно обнаружить четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии до 30 км. Для развёртывания установки и подготовки к пуску бойцам требуется всего несколько минут, а при необходимости стрельбу можно вести в движении. После выпуска ракет экипаж оперативно меняет позицию, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар.

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