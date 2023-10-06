Мужество и самоотверженность: названы новые герои СВО

Отличились подполковник Михаил Афанасьев и гвардии рядовой Алексей Ивандаев

Информация о мужестве и самоотверженности наших военных, участвующих в СВО.

Подполковник Михаил Афанасьев, получив информацию о подрыве неонацистами Каховской ГЭС, вместе с сослуживцами оперативно отправился в прилегающий к электростанции населённый пункт для эвакуации и оказания помощи гражданскому населению. Благодаря смелости и профессионализму Михаила и его подчиненных из затопленной части города были спасены 11 человек.

Гвардии рядовой Алексей Ивандаев, действуя в составе мотострелкового подразделения, освобождал один из населённых пунктов от украинских националистов. В ходе стремительного наступления наши бойцы закрепились на позициях. Чуть позже противник совершил попытку прорыва. Алексей вызвал подкрепление и вместе со своими подчинёнными стойко удерживал оборону, уничтожая живую силу и технику ВСУ. Прибытие основных сил позволило российским военным перейти в контрнаступление, уничтожить неонацистов и окончательно освободить населённый пункт.

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