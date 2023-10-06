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Путин сорвал планы США по окружению России

08:19
  • пятница
  • 06 октября 2023

Вашингтон намеревался уничтожить Россию с помощью Украины

Вашингтон потерпел глобальную неудачу в вопросе антироссийских санкций. Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России, пишет обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

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Автор статьи отмечает, что Вашингтон планировал через Украину уничтожить Россию. Однако сегодня на Западе возобладало мнение, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой.

Протест против военной поддержки Украины на Западе усиливается. США сокращают поставки оружия и техники Зеленскому - Конгресс и оппозиция сошлись во мнении, что финансирование Киева должно прекратиться. Даже Польша отказывается поставлять оружие.

Издание напоминает о горьком признании британских военных чиновников: они заявили, что на лондонских складах закончились боеприпасы, необходимые Украине. Военная помощь Киеву подвергается резкой критике в общественном мнении Германии и Франции, а победивший на выборах в Словакии премьер-министр Роберт Фико первым делом пообещал прекратить любую помощь киевскому режиму.

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