Вашингтон намеревался уничтожить Россию с помощью Украины

Вашингтон потерпел глобальную неудачу в вопросе антироссийских санкций. Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России, пишет обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

Автор статьи отмечает, что Вашингтон планировал через Украину уничтожить Россию. Однако сегодня на Западе возобладало мнение, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой.

Протест против военной поддержки Украины на Западе усиливается. США сокращают поставки оружия и техники Зеленскому - Конгресс и оппозиция сошлись во мнении, что финансирование Киева должно прекратиться. Даже Польша отказывается поставлять оружие.

Издание напоминает о горьком признании британских военных чиновников: они заявили, что на лондонских складах закончились боеприпасы, необходимые Украине. Военная помощь Киеву подвергается резкой критике в общественном мнении Германии и Франции, а победивший на выборах в Словакии премьер-министр Роберт Фико первым делом пообещал прекратить любую помощь киевскому режиму.

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