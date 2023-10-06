Корабли ЧФ уничтожили беспилотные катера ВСУ возле Севастополя

Под Белгородом и Курском сбито несколько дронов

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объяснил горожанам причину громких звуков, которые раздавались со стороны Северного мола. Как написал губернатор в Telegram, это работа кораблей Черноморского флота, которые отразили атаку двух украинских безэкипажных морских катеров.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили об очередных попытках киевского режима устроить теракты на российской территории. 5 октября около 20.30 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью.

В тот же вечер, около 23.30 мск, системы противовоздушной обороны сработали в Белгородской области. По последним данным, уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа.

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