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Собянин: Завершен первый этап благоустройства территории кластера "Ломоносов"

09:26
  • пятница
  • 06 октября 2023

При разработке проекта учли пожелания сотрудников кластера

Сергей Собянин объявил о завершении первого этапа благоустройства кластера "Ломоносов" инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Воробьевы горы".

"В январе мы открыли флагманский кластер "Ломоносов" ИНТЦ "Воробьевы горы". Рядом с ним идет активное строительство еще нескольких корпусов ИНТЦ. Параллельно проводим комплексное благоустройство территории, которая должна стать образцом комфортной городской среды. При разработке проекта учли пожелания сотрудников кластера "Ломоносов", - сообщил мэр.

Он отметил, что был организован проезд автотранспорта, создана пешеходная связь между кластером "Ломоносов", гимназией МГУ и станцией метро "Университет", пространство адаптировано для маломобильных граждан.

По словам Сергея Собянина, на втором этапе, который будет реализован в 2023 году, планируется включить в зону работ Проектируемые проезды №1190 и №1194, которые соединят площадь у гимназии МГУ с ул. Светланова и Раменским бульваром. Общая протяженность благоустройства составит почти 1,4 км, а площадь – более 6 га.

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