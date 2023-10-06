Собянин поздравил сотрудников Морозовской больницы с 120-летием учреждения

Это крупнейшая в России детская клиника

Сергей Собянин поздравил коллектив Морозовской детской городской клинической больницы с юбилеем учреждения. Ей исполнилось 120 лет.

"Это крупнейшая в России детская клиника, где помогают пациентам практически с любыми заболеваниями. Здесь работают 48 отделений по 30 профилям, некоторые из которых уникальные – такие как Орфанный центр, Центр детского инсульта и Центр неонатального скрининга и другие", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Сегодня больница растет и развивается. Там построили новый корпус, открываются существующие корпуса после реконструкции.

"Но главное богатство и гордость клиники – ее сотрудники. В Морозовской больнице работают больше 3 тыс. человек, которые ежегодно помогают свыше 80 тыс. детей со всей России", – добавил Собянин.

Он поблагодарил коллектив больницы за их труд, самоотдачу и за то, что они берегут здоровье детей – "самое дорогое, что у нас есть".

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