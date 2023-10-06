Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Новосибирске

Предприятие выпускает Су-34

Новосибирский авиазавод имени Чкалова посетил глава Минобороны России. Сергей Шойгу проверил, как на предприятии выполняется гособоронзаказ. Завод занимается серийным выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей- бомбардировщиков Су-34.

Как сообщили в Минобороны, Шойгу проинспектировал летно-испытательную станцию. Министр также осмотрел цех окончательной сборки продукции предприятия. Директор авиазавода Александр Панасенко доложил главе военного ведомства, что завод сейчас способен не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс. Шойгу также обсудил с руководством предприятия создание комплекса по разработке и производству беспилотников большой дальности.

Двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик Су-34, который выпускает новосибирское предприятие, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Самолеты активно используются ВКС России в зоне СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"