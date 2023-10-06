Российские штурмовые группы продвигаются вглубь обороны ВСУ

На купянском направлении российские военные лидируют и в небе

Российские военные нанесли мощные удары по скоплениям неонацистов на купянском направлении. Были задействованы истребители-бомбардировщики, вертолёты и огнемётные системы "Солнцепёк". Уничтожены десятки боевиков, несколько танков и бронеавтомобилей. Также ликвидированы позиции миномётных расчётов. А наши штурмовые группы тем временем продвигаются вглубь обороны врага под прикрытием тяжёлой техники.

Танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям. Огонь корректируют с помощью БПЛА. Работают четко и слаженно. Камеры фиксируют попадание в цель. Современная техника позволяет быть максимально точными даже вне зоны прямой видимости. Командир танка с позывным "Ёжик" называет себя и своих подчиненных танкистами быстрого реагирования. И с гордостью показывает блиндаж, который оборудовали на свой вкус.

От боевой команды до выезда – не более трех минут. Техника всегда под боком. И в отличном состоянии. За этим здесь следят строго. Механик-водитель танка свой 72-ой окрестил "Волгой". С машины буквально сдувает пылинки. Экипажи танков – универсальные. Работать могут на любых машинах.

На купянском направлении российские военные лидируют и в небе. Бомбардировщик Су-34 нанес удары по пунктам временной дислокации теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка.

Южная группировка войск несет вахту по защите военных колонн и позиций наземных группировок в круглосуточном режиме. Средствами ПВО поражаются все цели в воздухе – БПЛА, самолеты и вертолеты. Причем, машина способна обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 километров.

Эти медали – для военнослужащих Южного округа. Награды получили те, кто отличился на Ореховском направлении в районе населенного пункта Работино.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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