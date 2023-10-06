Пентагон: у США осталось 7 млрд долларов для ВСУ

Этого хватит на полтора-два месяца боевых действий

Из-за океана приходят новости, которые могут стать ударом для Киева. У США осталось около 7 миллиардов долларов на поддержку Украины. Как заявили в Пентагоне, из них лишь около 5 миллиардов предназначены на военные расходы. Это примерно полтора-два месяца боевых действий. Не добавляет оптимизма киевскому режиму и перспектива возвращения Дональда Трампа в большую политику.

Дональд Трамп снова идет на Капитолий. Первым сенсационную новость со ссылкой на источник в Республиканской партии распространило издание "Политико". А вскоре подтвердил и сам Трамп:

"Многие мне звонили насчет спикера. Все, что я могу сейчас сказать: мы поступим наилучшим образом для нас, страны и Республиканской партии".

Примечательно, что кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом Палаты представителей, но по закону это возможно. Реверанс Трампа в сторону однопартийцев не более чем политес. После скандальной отставки Кевина Маккарти из-за возможного сговора с администрацией Байдена по вопросу финансирования Украины Трамп, судя по всему, понял, что верить нельзя даже своим и решил все взять в свои руки. Это, к тому же, наверняка добавит очков и его президентским амбициям. Оценки происходящего сегодня приходят даже из Европы.

"Это будет потрясение! В последние дни мы являемся свидетелями настоящей трампистской революции: реальный захват Палаты представителей, борьба с Глубинным Государством, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!" – заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Новости из США сегодня и правда одна удивительнее другой. Администрация Байдена больше не добивается от Конгресса выделения 24 миллиардов долларов для Украины. А в Пентагоне и вовсе заявили, что на военную помощь Киеву у Вашингтона осталось всего пять миллиардов долларов – это, по оценкам украинских экспертов, месяца на полтора боевых действий. Но американцы теперь кивают на европейцев, а те в свою очередь шлют такие же претензии назад, за океан.

Пинг-понг для Киева крайне неприятный и опасный. А тут еще в Европе страны одна за другой начали задаваться вопросом: а не пора ли домой украинским беженцам. Экономическая ситуация в ЕС сейчас и так непростая, чтобы кормить еще сотни тысяч приезжих с востока, которые, к тому же, нередко и ведут себя неправильно. В Словакии, например, люди возмущаются, что беженцы с Украины раскатывают на машинах, которые местные жители позволить себе не могут. В Ирландии уже открытым текстом заявили: места на острове для украинцев больше нет.

"За последние два года мы приняли больше 100 тысяч человек с Украины и из других стран, и я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос размещения", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

А в Швейцарии даже готовы платить тем, кто уедет из страны от 1000 до 4000 долларов. Правительство надеется избавиться таким образом от 80 процентов украинских беженцев, но признает, что оставшиеся примерно 14 тысяч придется терпеть.

В целом по Европе крайне неприятная ситуация для тех выходцев с Украины, кто рассчитывал найти лучшую жизнь, а главное, избежать поголовной мобилизации на родине. С последним доходит до абсурда. В теневом сегменте интернета уже появились предложения о выдаче свидетельств о смерти с "проведением по всем базам". А бонусом можно даже организовать фиктивные похороны и получить компенсацию за погибшего родственника от государства. Нашлись ли желающие воспользоваться такой услугой, цена которой, кстати, 10 тысяч долларов, пока неизвестно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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