В Европе бьют тревогу из-за нашествия клопов

Масштаб проблемы растет

Маленькие отвратительные насекомые, пятна крови на постельном белье и красные следы от укусов - скоро во многих британских домах. Вслед за Францией нашествию клопов может подвергнуться королевство, опасаются подданные Карла III. Не без оснований - подтверждают учёные.

"Это уже реальность. Масштаб проблемы у нас не меньше, чем во Франции. Власти её игнорируют. Нет публичного информирования. Это наш менталитет. Культура молчания, когда люди не знают о существовании проблемы и о способах борьбы с ней, создает идеальные условия для распространения клопов", - заявил владелец компании по уничтожению клопов Дэвид Кейн.

Проблема существовала десятилетиями, но в последнее время приобрела небывалый размах. За год - резкий скачок заражений, сразу на 65 процентов. Вредителей находят в лондонских больницах и кинотеатрах, ими кишит общественный транспорт. Неприятное знакомство с паразитами грозит отнюдь не только бездомным и другим представителям социальных низов. Клопы добрались до пятизвездочных отелей и фешенебельных районов. На фоне бездействия правительства спасение утопающих опять в их собственных руках.

Насекомые часто встречаются в старой одежде и подержанной мебели, живут на складах и приезжают к покупателям с посылками. А ещё их можно подцепить в поездах, которые курсируют между Великобританией, Францией и Бельгией. В последней тоже всплеск обращений в санитарные службы. Заявок на треть больше, чем раньше. Цифры резко пошли вверх в июле.

Зато в общественном транспорте клопов пока нет. В бельгийских поездах, автобусах и трамваях сиденья из пластика и кожи. Кровососы их не жалуют. Во Франции обивка текстильная. Ролики с клопами, которые ужаснули пользователей и быстро стали вирусными, продолжают набирать просмотры. Тревога в обществе растёт. Властям приходится что-то делать. В следующем году Парижу принимать Олимпийские игры, а тут такое. В правительстве поспешили заявить, что с наплывом мигрантов проблема никак не связана и свалили всё на небесную канцелярию.

"Всплеск активности клопов связан с глобальным потеплением. Насекомых особенно много в туристических странах. Эта проблема влияет на общественное здоровье, экономику, транспорт и туризм. Мы стремимся разработать быстрые и эффективные меры", - заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

А пока правительство думает, французы сами решают проблему с помощью дезинфекторов. Вот только стоимость их услуг может доходить до трёх тысяч евро.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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