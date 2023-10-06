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В России ввели заградительную пошлину на топливо для перекупщиков

11:57
  • пятница
  • 06 октября 2023

Сбор составит 50 тысяч рублей за тонну горючего

Важное решение, призванное стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке. Российское правительство ввело заградительную пошлину для перекупщиков, чтобы предотвратить серый экспорт ГСМ.
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Сбор составит 50 тысяч рублей за тонну горючего. Как пояснили в кабмине, таким образом будет пресечены попытки вывоза бензина под видом других нефтепродуктов, передает "ТВ Центр".

Еще одна мера касается отечественных производителей. С них снимут ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам, но только в том случае, если они отгружают на внутренний рынок не менее половины от выпускаемого объема продукции.

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