На часовню храма Петра и Павла в Петергофе вернули позолоченный купол

Реставрация длится уже 10 лет

Историческая справедливость восстановлена. В Петергофе завершился один из важнейших этапов реконструкции храма Святых апостолов Петра и Павла. На часовню собора вернули позолоченный купол. Причем, в его первозданном виде. При изготовлении главки мастера тщательно изучили чертежи, которые сохранились в архивах музея-заповедника.

Поднятие куполов - историческое событие для любого храма. Такое бывает едва ли чаще чем раз в столетие! Пока главка стоит на земле, можно разглядеть внутреннюю конструкцию - медная луковица укреплена армированной сталью

"Мы вернули историческую конструкцию – в советские времена её меняли. Она была деревянная. На самом деле, конструктив был металлический, мы вернули историческую правду", - рассказал Сергей Макаров, председатель комитета по государственному использованию и охране памятников архитектуры Санкт-Петербурга.

800-килограммовый груз поднимают с помощью крана, крайне осторожно, чтобы не повредить тончайший слой сусальной позолоты. На всю поверхность ушло около 4 граммов! Иван Мельничук - потомственный реставратор. Его отец принимал участие в работах здесь 40 лет назад.

"Важно даже не то, чем он тут занимался, то что у него на тот момент была видеокамера и он собирал материалы. По реставрации всего храма. Тот материал послужит для нас небольшим руководством, так что мы его использовали. Чтобы увидеть основу, что находится под лицевым кирпичом", - рассказал реставратор Иван Мельничук.

Вот эти уникальные кадры. В 1983-м собор Петра и Павла впервые начали восстанавливать после Великой Отечественной войны. Разрушения были колоссальными. В годы оккупации Петергофа в храме - это самое высокое здание города - засел немецкий корректировщик. Он направлял удары своей авиации. Чтобы выбить его оттуда, советским зенитчикам, к сожалению, пришлось работать по своему же объекту.

Храм начали строить в 1894 году по проекту, утвержденному императором Александром III. Архитекторы прозвали его "Лебединая песня" Здание получилось таким красивым, что даже в годы воинствующего атеизма его не тронули.

Нынешняя научная реставрация длится уже 10 лет. Уже готова колокольня. Мастера воссоздают майоликовые изразцы. Строительные леса с храма снимаются постепенно, сверху, по мере окончания работ. Они продлятся еще несколько лет.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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