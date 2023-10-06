ВС России за ночь отбили три атаки ВСУ под Работино

На ореховском направлении продолжаются тяжелые бои

Попытки украинских войск прорваться под Работино в Запорожской области в очередной раз провалились. ВСУ трижды за минувшую ночь атаковали позиции ВС России, все атаки были отбиты, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как написал Рогов в Telegram, попытка боевиков ВСУ прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника. Украинская пехота была рассеяна огнем артиллерии.

Под утро противник пошел в атаку к северу от села Новопрокоповка. Враг уничтожен, часть боевиков взяты в плен. Рогов подчеркнул, что тяжелые бои на ореховском направлении продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"