ФСБ пресекла попытки контрабанды украинских синтетических наркотиков

Поставки шли через ЕС

С сентября 2022 года российские силовики пресекли 11 контрабандных схем поставок украинских синтетических наркотиков.

Об этом в среду, 6 октября, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. Поставки шли через страны Евросоюза. Оборудованные тайниками автомобили привозили в Киев, оттуда их забирали граждане России и Украины.

Задержаны 12 человек, они входили в российские звенья преступных групп. Изъято почти 400 килограммов синтетического наркотика. Возбуждено 11 уголовных дел.

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