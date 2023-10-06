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ФСБ пресекла попытки контрабанды украинских синтетических наркотиков

10:32
  • пятница
  • 06 октября 2023

Поставки шли через ЕС

С сентября 2022 года российские силовики пресекли 11 контрабандных схем поставок украинских синтетических наркотиков.

Об этом в среду, 6 октября, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. Поставки шли через страны Евросоюза. Оборудованные тайниками автомобили привозили в Киев, оттуда их забирали граждане России и Украины.

Задержаны 12 человек, они входили в российские звенья преступных групп. Изъято почти 400 килограммов синтетического наркотика. Возбуждено 11 уголовных дел.

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