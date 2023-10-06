У Николая Дроздова обнаружили рак предстательной железы

Друг телеведущего это отрицает

У легендарного телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак предстательной железы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным канала, в последнее время 86-летний телеведущий стал хуже себя чувствовать. Он обратился в одну из московских больниц, где по результатам обследования диагностировали аденокарциному - злокачественную опухоль в предстательной железе.

Сейчас Николай Николаевич находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики планируют назначить ведущему "В мире животных" курс химиотерапии.

Обновление 10:23:

Друг Николая Дроздова Дмитрий Дунаев опроверг сообщения об ухудшении здоровья телеведущего и обнаружении у него онкологии. Сейчас Дроздов находится дома, заявил Дунаев агентству РИА Новости.

В июле Николай Дроздов попал в больницу с жалобами на боли в животе. Позднее он признался, что проблемы вызвало резкое похудение.

Николай Дроздов в программе "Мой герой":

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