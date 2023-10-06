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Москва назвала условия вывода ядерного оружия из Белоруссии

10:37
  • пятница
  • 06 октября 2023

Россия и Белоруссия пока не намерены пересматривать принятые ранее решения

Россия и Белоруссия не намерены пересматривать принятые ранее решения по размещению тактического ядерного оружия на белорусской территории. Вывод станет возможным лишь при условии освобождения европейских стран от ядерного оружия США, заявил замдиректора департамента по контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

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Выступая на заседании комитета по разоружению Генассамблеи ООН, Воронцов подчеркнул, что размещение ТЯО в Белоруссии не нарушает ее безъядерный статус, так как переданное вооружение полностью контролирует Россия, сообщает агентство Sputnik.

Президент России Владимир Путин 16 июня сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. Российский лидер подчеркнул, что это элемент сдерживания тех, "кто задумывается о том, чтобы нанести стратегическое поражение России.

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