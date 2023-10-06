Путин осудил атаку террористов на военное училище в Сирии

Организаторы должны быть наказаны

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за атаки террористов на военное училище в Хомсе.

Телеграмма направлена сирийскому лидеру Башару Асаду, сообщила пресс-служба Кремля. Москва надеется, что организаторы теракта понесут заслуженное наказание.

"Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей <…> Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - заявил Путин.

Россия намерена продолжать сотрудничество с Сирией в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Атака на военное училище в Хомсе произошла 5 октября. Начинённый взрывчаткой беспилотник врезался в здание во время выпускной церемонии. По последним данным, погибли 89 человек, 277 пострадали.

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