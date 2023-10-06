Бочкарёв: Самые "длинные" из строящихся станций метро находятся на Троицкой линии

Длина котлованов — от 700 до 900 метров

На сегодняшний день самые протяженные котлованы среди строящихся объектов столичного метро – у трех станций Троицкой линии. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Длина котлованов будущих станций "Новаторская" и "Тютчевская" Троицкой линии составляет 700 метров, а станции "ЗИЛ" – 870 метров. При этом длина самих строящихся станционных комплексов составляет порядка 200 метров", – сказал Бочкарёв.

Большая часть котлованов предназначена под строительство оборотных тупиков с пунктами технического осмотра поездов.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что проектное решение позволяет разместить в едином котловане различные сооружения, необходимые для функционирования станционного комплекса и участка линии метро в целом.

В 2023 году "Мосинжпроект" отмечает 65-летие. С 2011 года с участием компании в Москве введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо.

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