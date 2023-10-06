Жена Николая Дроздова опровергла слухи об онкологии у телеведущего

Он дома и чувствует себя хорошо

Близкие Николая Дроздова опровергли сообщения о том, что у легенды "В мире животных" обнаружили онкологию. По словам супруги телеведущего Татьяны Дроздовой, сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо.

"Николай Николаевич здоров и дома. Я не знаю, почему эта информация появилось. И хоронили уже, и все болезни мыслимые и немыслимые приписывали... Слава богу, всё в порядке"", - сказала Дроздова Telegram-каналу "Подъем".

Ранее сообщения об онкологии у Дроздова опроверг его друг Дмитрий Дунаев.

О том, что у Николая Дроздова обнаружили злокачественную опухоль сообщил Telegram-канал SHOT. По данным издания, телеведущий якобы находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"