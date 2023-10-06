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МИД: Россия примет выселенных из Латвии соотечественников

11:22
  • пятница
  • 06 октября 2023

Рига высылает из страны более 3 тысяч россиян

Россия готова принять соотечественников из Латвии, если власти начнут их выселять из страны, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Дипломат прокомментировал последние решения Риги о высылке российских граждан.

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Ранее стало известно, что управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало 3255 уведомлений проживающим в стране российским гражданам. Им сообщили о необходимости покинуть республику до 30 ноября.

Уточнялось, что граждане России, имевшие вид на жительство в Латвии, должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза либо пройти тестирование по латвийскому языку. В противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября, передает ТАСС.

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