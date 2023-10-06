ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство одобрило новый механизм взыскания денег с работодателя

11:42
  • пятница
  • 06 октября 2023

Документ ушел на рассмотрение в Госдуму

Правительство одобрило проект закона о процентах за задержку полагающихся работникам выплат.

Документ уже внесли в Государственную думу для рассмотрения. Он вносит изменения в статью 236 Трудового кодекса России, передает ТАСС.

Законопроект будет регламентировать правовой механизм взыскания с работодателя процентов, если зарплата была начислена позже положенного срока или сумма была неполной.

Размер процентов предлагается считать из суммы, которая не была выплачена, говорится в тексте документа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дом правительства России
Дом правительства России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.