Правительство одобрило новый механизм взыскания денег с работодателя

Документ ушел на рассмотрение в Госдуму

Правительство одобрило проект закона о процентах за задержку полагающихся работникам выплат.

Документ уже внесли в Государственную думу для рассмотрения. Он вносит изменения в статью 236 Трудового кодекса России, передает ТАСС.

Законопроект будет регламентировать правовой механизм взыскания с работодателя процентов, если зарплата была начислена позже положенного срока или сумма была неполной.

Размер процентов предлагается считать из суммы, которая не была выплачена, говорится в тексте документа.

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