Россия решила укрепить северо-западные рубежи из-за Финляндии

Хельсинки уже создает защитные укрепления со своей стороны

Финляндия начинает себя ощущать прифронтовым государством. Хельсинки перекрывает границу, создает защитные укрепления. Россия будет реагировать на эти действия, укреплять свое северо-западное направление, сообщил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Налицо попытка военного давления, в том числе с использованием территорий новых членов НАТО – таких, как Финляндия , с которой у России 1340 километров общей границы. Судя по всему, там будут размещать иностранные силы, принимать на складах американскую технику. Все это создает новую военную реальность, на которую Москва будет реагировать, сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат подчеркнул: у России есть все военно-технические возможности для того, чтобы надежно обеспечить свою безопасность. Москва сумеет отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны, заключил Грушко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"