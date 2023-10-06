ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

12:22
  • пятница
  • 06 октября 2023

Город не планирует останавливаться на достигнутом

В сфере креативных индустрий Москвы работает 106,5 тыс. организаций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Москва – центр притяжения креативных индустрий. В этой сфере уже 106,5 тыс. организаций – и их количество растет с каждым годом. Город помогает представителям отрасли: в 2020 году для поддержки творческого бизнеса мы создали Агентство креативных индустрий. Оно разрабатывает разные проекты для предпринимателей с учетом их специфики. Создает инфраструктуру для развития творчества: в городе организовано шесть крупных креативных пространств. Оказывает финансовую поддержку – льготные кредиты, гранты", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что город не планирует останавливаться на достигнутом. По его словам, скоро откроется крупнейший в Москве киномедиакластер МЕТМАШ и уникальный "Центр материалов" – первая в России площадка объединяющая производителей материалов и фурнитуры из разных стран.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Дизайн лофтового пространства
Дизайн лофтового пространства
Креативные предприниматели
Креативные предприниматели
Креативное пространство
Креативное пространство
Креативные предприниматели
Креативные предприниматели
Производственный завод
Производственный завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.