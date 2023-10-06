Собянин: В Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Город не планирует останавливаться на достигнутом

В сфере креативных индустрий Москвы работает 106,5 тыс. организаций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Москва – центр притяжения креативных индустрий. В этой сфере уже 106,5 тыс. организаций – и их количество растет с каждым годом. Город помогает представителям отрасли: в 2020 году для поддержки творческого бизнеса мы создали Агентство креативных индустрий. Оно разрабатывает разные проекты для предпринимателей с учетом их специфики. Создает инфраструктуру для развития творчества: в городе организовано шесть крупных креативных пространств. Оказывает финансовую поддержку – льготные кредиты, гранты", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что город не планирует останавливаться на достигнутом. По его словам, скоро откроется крупнейший в Москве киномедиакластер МЕТМАШ и уникальный "Центр материалов" – первая в России площадка объединяющая производителей материалов и фурнитуры из разных стран.

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