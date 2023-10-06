Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница

За борьбу за права и свободы человека

Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице и вице-президенту правозащитного центра "Защитники прав человека" Наргиз Мохаммади.

Она получила награду за усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех, говорится в пояснительной записке.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов (Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов – прим. ред.).

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