Таксист протаранил стоящий автомобиль в Гагаринском тоннеле

Есть пострадавшие

Страшная авария в Гагаринском тоннеле. Таксист протаранил стоящий автомобиль и находящихся рядом людей. Пострадавшие сейчас в больнице.

Рано утром на внешней стороне Третьего транспортного кольца сломавшаяся легковушка стояла на аварийке в крайней левой полосе. В какой-то момент в неё влетел автомобиль такси.

Машины отскочили, в сторону отбросило и двух мужчин, которые были на дороге. С травмами они госпитализированы, в больнице оказалась и пассажирка такси. Обстоятельства произошедшего выясняются под контролем прокуратуры.

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