Клиника мирового уровня: Морозовской больнице - 120 лет

С юбилеем коллектив поздравил Сергей Собянин

Легендарной Морозовской больнице - 120 лет. Это крупнейшая в России детская клиника. Где помогают пациентам практически с любыми заболеваниями. С юбилеем коллектив сегодня поздравил Сергей Собянин. Мэр назвал сотрудников главным богатством и гордостью клиники.

Пациенты в этом отделении уникальные. Они поступают сюда не по диагнозу, а по возрасту.

"Например, совместное пребывание с мамой. Здесь мы как раз находимся в палате, где дети лежат одни, в силу объективных причин. А большая часть детей лежит всегда с мамами, это очень важно. Совместное пребывание - это путь к тому, если ребенок, еще не был дома, конечно, из роддома к нам переводился, это обучение мам ухаживать за своим ребенком", - рассказал Андрей Кругляков, заведующий неонатологическим отделением Морозовской больницы.

Адриана - одна из таких мам. На 36-й неделе беременности у будущего ребенка обнаружили кисту яичника. В Морозовскую детскую больницу перевели сразу же после родов.

"Такого теплого отношения, такого профессионального отношения я еще нигде не встречала. Здесь дочке делали операцию. Хирурги просто профессионалы. Я очень горжусь российской медициной", - говорит Адриана.

Детей здесь спасают тысячами. Делают это высокопрофессионально, а в отделении кратковременного пребывания еще и максимально быстро. Госпитализация, хирургическая операция и выписка происходят тут в один день. Среднее время нахождения в стационаре - 7 часов.

"Уникальное учреждение с огромным опытом. В больнице ряд уникальных отделений, которые существуют только у нас, уникальные специалисты со своими методиками лечения, что помогает, чтобы детишки быстрее выздоравливали", - отметил Михаил Корочкин, заведующий отделением стационарного кратковременного пребывания по профилю хирургии Морозовской детской клинической больницы.

Детская Морозовская больница уже давно узнаваемый бренд. А началось все в 1903, когда меценат Алексей Морозов на месте конного рынка построил больницу для детей из малоимущих семей. Изначально на 340 коек. Но учреждение постоянно расширялось, даже во время войны, когда его чуть не уничтожили немецкие бомбардировки. Строились дополнительные корпуса, появлялись новые отделения. Здесь впервые научились лечить туберкулезный менингит. В 50-е успешно боролись со вспышкой полиомиелита. Сегодня здесь 28 отделений и более 1600 койкомест, включая филиалы.

"Порядка 85 тысяч получают помощь в круглосуточном режиме. Плюс, такое же, не меньшее количество пациентов обращаются в рамках амбулаторного приема или в рамках каких-то жалоб, острых проблем в отделение приемного отделения. В ночное дежурство у нас выходит более 16 различных специалистов разного профиля. Такого нет ни в одном стационаре нашей страны", - сообщил Валерий Горев, главный врач ГБУЗ "Морозоваская ДГКБ ДЗМ".

И такая востребованность, по признанию врачей, просто обязывает их быть максимально профессиональными. Детская Морозовская по праву считается многопрофильной клиникой мирового уровня.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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