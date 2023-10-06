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Водитель получил 12 лет колонии после смертельного ДТП в Москве

14:55
  • пятница
  • 06 октября 2023

Гособвинитель просил более строгое наказание

В Москве вынесен приговор по делу о ДТП на улице 1905 года в ноябре 22-го. Водитель, который совершил столкновение, получил 12 лет общего режима. 28-летний подсудимый Вячеслав Пивовар полностью признал свою вину.

Напомним, грузовик, за рулём которого был мужчина, на огромной скорости, выехал сначала на встречную полосу. После чего резко переместился в крайнюю правую. И буквально вмял припаркованное такси в автобус.

На месте погибли 30-летний водитель легковушки и 34-летняя пассажирка, которая села в салон за секунду до столкновения. Виновник с места ДТП скрылся. Но вечером его задержали.

Установлено, что Пивовар управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Государственный обвинитель просил более строгое наказание.

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