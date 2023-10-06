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В многоэтажке на юге Москвы мужчина жарит шашлыки прямо на балконе

15:12
  • пятница
  • 06 октября 2023

Жители дома не намерены мириться с таким опасным соседом

Жаркий костер, хорошая компания и открытые окна в целях безопасности. Пожарить шашлык на балконе жилого дома - вполне себе неплохая идея. Видимо, так подумал хозяин квартиры в ЖК на юге Москвы. Правда, энтузиазм смельчака почему-то не оценили соседи.

Впрочем, подобные преферансы уже не впервые. Со слов местных жителей, их горе-сосед очень часто любит проводить время весело, особенно по ночам.

На все претензии соседей любитель праздной жизни отвечает, что это его квартира и он может делать что угодно. Выстроить диалог не удалось и нашей съемочной группе. Вместо разъяснений от нарушителя общественного порядка последовал один чёткий ответ.

Однако чуть позже герой все-таки решил выйти к людям, правда, постеснялся камеры. Но и тут уже знаменитый сосед оказался немногословен, заскромничал и убежал.

Есть шанс довести и до уголовной ответственности. Она наступит, если кто-то из людей пострадает, надышавшись дымом, или сосед спалит весь дом.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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