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В "Современнике" представили спектакль "Чагин" по роману Водолазкина

15:06
  • пятница
  • 06 октября 2023

Главный герой наделён редкой способностью

В "Современнике" - премьера! Спектакль "Чагин" по новому роману Евгения Водолазкина - о невозможности забыть.

Главный герой Исидор Чагин наделён редкой способностью - помнить всё. Кажется, бесценный дар? Но и он может превратить жизнь человека в череду драматических испытаний.

Заложник собственной памяти, он не понимает, что с этим делать? И как не предать близких людей. Режиссёр спектакля Сергей Тонышев погружает зрителя в перипетии романа. При этом оставляя его юмор и динамику

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Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
Спектакль "Чагин"
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