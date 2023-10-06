В "Современнике" представили спектакль "Чагин" по роману Водолазкина

Главный герой наделён редкой способностью

В "Современнике" - премьера! Спектакль "Чагин" по новому роману Евгения Водолазкина - о невозможности забыть.

Главный герой Исидор Чагин наделён редкой способностью - помнить всё. Кажется, бесценный дар? Но и он может превратить жизнь человека в череду драматических испытаний.

Заложник собственной памяти, он не понимает, что с этим делать? И как не предать близких людей. Режиссёр спектакля Сергей Тонышев погружает зрителя в перипетии романа. При этом оставляя его юмор и динамику

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