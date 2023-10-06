Агрессивные крысы покусали за месяц десятерых жителей Красноярска

В числе пострадавших - ребенок

Возле жилых домов и в общественных местах Красноярска участились случаи нападения крыс на людей. За сентябрь агрессивные грызуны покусали десятерых жителей города, в их числе ребенок, указано в сообщении регионального главка Роспотребнадзора.

С начала года ведомство получило 119 обращений от красноярцев по поводу активности крыс возле жилых домов. В последней жалобе говорилось о том, что крыса напала и оцарапала руку ребёнка, когда он шел по тротуару мимо мусорных баков. Пострадавшему пришлось оказывать помощь в травмпункте.

По итогам проведенных Роспотребнадзором проверок установлено, что в некоторых районах Красноярска заселенность грызунами жилых домов и их территорий превышает нормативный показатель более чем в 92 раза. Санэпидкомиссия потребовала от муниципальных властей обеспечить дератизационные работы и своевременный вывоз мусора.

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