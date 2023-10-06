Москвичей предупредили о дожде со снегом и гололедице

Погода к выходным резко ухудшится

В Москве к выходным резко ухудшится погода – температура опустится до 0 градусов, на дорогах местами гололедица.

Непогода начнется с 21:00 6 октября и продержится до конца суток 7 октября, сообщили агентству "Москва" в столичном управлении МЧС.

"С 9:00 7 октября и до конца суток – сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16–21 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили быть аккуратными на дорогах и избегать внезапных маневров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам не спешить с заменой летней резины на зимнюю.

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