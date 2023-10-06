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Вера Брежнева сообщила о разводе

13:32
  • пятница
  • 06 октября 2023

С продюсером Константином Меладзе

Российская певица Вера Брежнева подтвердила развод со своим мужем, продюсером Константином Меладзе.  

Об этом она написала в своих социальных сетях. Другие подробности о своей личной жизни она не привела.

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", - написала певица (цитата по РИА Новости).

Брежнева и Меладзе тайно расписались в 2015 году, при этом слухи об их романе гуляли с начала нулевых. Ради экс-солистки "ВИА Гры" композитор оставил прежнюю семью.

Слухи о разладе в семье стали появляться в 2019 году. После начала спецоперации Брежнева и Меладзе уехали из России. Детей у пары нет.

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