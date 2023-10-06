Энтузиазм ослабевает

Западные союзники Украины быстро устали от постоянной финансовой и военной помощи Киеву. Президент России Владимир Путин, заявивший об этом ранее, оказался прав, считает экс-директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб.

Украина не справляется с мобилизацией, ее экономика проседает под давлением войны. Тем временем а энтузиазм Запада по поводу сохранения высокого уровня помощи Киеву ослабевает как в США, так и в Европе, приводит мнение Биба Business Insider.

Судя по всему, план Путина выиграть войну на Украине становится реальностью, отмечает американский аналитик. Биб подчеркивает, что финансовые затруднения США и ЕС могут привести к переломному моменту, когда финансовая и военная помощь со стороны Запада Украине резко сократится или вовсе иссякнет.

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