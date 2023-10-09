Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Венера перебралась в Деву

Овны

Прекрасный день, чтобы навести порядок на работе или улучшить условия труда. Просите у начальства новый компьютер или купите сами что-то для своего удобства.

Тельцы

Хорошие новости: Венера сегодня входит в Деву – родственный для вас знак. Ожидаются удачный шопинг, приятный отдых и успехи в творчестве.

Близнецы

Вы ждали милых осенних вечеров в кругу семьи? Они уже здесь! Венера дает вам целый месяц на то, чтобы создать уют в доме, наладить отношения с родственниками.

Раки

Новичкам всегда везет: до 8 ноября стоит попробовать себя в новых сферах. Если мечтаете о путешествии – ищите билеты. Хотите учиться – покупайте курсы.

Львы

Венера, которая бороздила ваш знак последние три месяца, наконец перебралась в Деву. Отдохните недельку, а потом используйте ее денежную энергию и зарабатывайте.

Дева

Еще больше обаяния и харизмы: это Венера сегодня перешла в ваш знак и готова вам послужить. До 8 ноября вкладывайте деньги и время в себя – эти инвестиции окупятся!

Весы

Планета любви и материальных благ Венера в предыдущем знаке призывает вас замедлиться и вспомнить о своих потребностях. Подумайте, что хорошего вы можете сделать для себя?

Скорпионы

Не замыкайтесь в себе: осень полезно проводить в теплой компании, чтобы не страдать от холода. Звезды советуют искать единомышленников и как можно больше общаться.

Стрельцы

Лед тронулся в вашем секторе достижений: что-то прояснится с карьерой или бизнесом. Торопитесь повысить свой статус и деловую репутацию – Венера работает на вас.

Козероги

Венера в родственном для вас знаке – это к добру! У вас впереди целых четыре недели на творчество, шопинг, походы в салоны красоты и приятный осенний отдых.

Водолеи

Вам принесут много пользы сессии с психологом или групповые тренинги. До 8 ноября вы можете покончить с личными проблемами, которые мешают наслаждаться жизнью.

Рыбы

Венера заняла положение ровно напротив вашего знака. Самое время расставить точки над i в отношениях или определиться, чего вы хотите и рядом с кем себя видите.

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