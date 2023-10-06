Крупный пожар на Мосфильмовской улице тушили около двух часов

Никто не пострадал

Крупный пожар тушили этой ночью на Мосфильмовской улице. В одном из домов на последнем восьмом этаже загорелась квартира.

Огонь быстро распространился по всем комнатам и уже скоро из всех окон вырывались языки пламени. Горели вещи и мебель на площади 40 квадратных метров.

Многие жители к тому времени уже легли спать, поэтому эвакуация проходила довольно долго. Кого-то вывели пожарные, кого-то разбудили соседи. Тушение тоже было непростым - лишь спустя полтора часа спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Никто не пострадал. По словам местных жителей, в квартире жила семья с "особенностями".

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