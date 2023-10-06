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В Кремле прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

14:03
  • пятница
  • 06 октября 2023

Ситуацию нужно привести к единому знаменателю

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Россия будет их проводить.

Об этом в пятницу, 6 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали (договор – прим. ред.), а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации", - объяснил представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет обсуждаться на ближайшем заседании, передает "Интерфакс".

ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Россия ратифицировала его, а США нет. Согласно договору, стороны обязаны не производить испытательный взрыв ядерного оружия в любом месте, находящемся под ее юрисдикцией.

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